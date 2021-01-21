بامبو: البنك الأهلي بوابة الإعادة لصفوف الزمالك من جديد

وأكد كريم بامبو في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أنه يأمل في العودة إلي مكانته الطبيعية من جديد من خلال بوابة بنك الأهلي. وتابع :"خطوة الانتقال للبنك الأهلي تحد كبير في مشواري الكروي ". واوصل:" محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي يعرف إمكاناتي منذ أن تدربت معه في النادي الأهلي ". عبر كريم بامبو لاعب الزمالك المعار إلي صفوف نادي البنك الأهلي الصاعد، عن سعادته لخوض تجربة جديدة داخل صفوف الدوري المصري. وأتم :" اللعب في الأهلي والزمالك والإسماعيلي فخر لي وأتمني تقديم مستوي جيد مع البنك الأهلي قبل العودة للزمالك من جديد ". وأوضح كريم بامبو أنه كان يقدم أداء متميز خلال فترة تواجده في نادي الإسماعيلي معلقا :" كان نفسي أجدد في الإسماعيلي لكن ظروف مادية ومعنوية حالت دون ذلك".

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