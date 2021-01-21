ميدو: جيرالدو لا يتناسب مع الأهلي.. وكان لابد من رحيله رفقة بادجي

قال أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يستفد من جيرالدو دا كوستا بالشكل المطلوب قكان لابد من رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، لأنه لم يكن على مستوى وطموح الفريق .

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونة عبر فضائية "النهار" ببرنامجه "أوضة اللبس": "جيرالدو لعب سنتين في الأهلي ولم يفد الفريق بشىء، لاعب متوسط ولا يناسب القلعة الحمراء".

وأضاف: "الأهلي نجح في التخلص من أليو بادجي، لاعب لا يناسب الأهلي وإمكانياته قليلة".

وتابع: "الأهلي تعاقد مع أجانب كثر على مستوى جيد والزمالك أيضًا، ولكن أتمنى أن ننتهي من مرحلة اختيار اللاعبين عن طريق الفيديو والملخصات".

وأتم: "أليو ديانج لاعب كبير ومن تعاقد معه (معلم)، وإذا شارك بشكل أساسي مع منتخب مالي الأول ومع الأهلي في كأس العالم للأندية، وارد أن ينتقل الموسم المقبل إلى أوروبا".