الإسماعيلي يعلن عن مدربه الجديد خلال ساعات.. تعرف على جنسيته

أكد مصدر داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن الإسماعيلي أتم إتفاقه مع مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول بالنادي، خلال الفترة المقبلة.
و ترددت أنباء حول جنسية المدرب الجديد "أسبانية"، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل التعاقد خلال ساعات.
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة، السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المحلي، ودلك تحت قيادة خالد القماش المدير الفني المؤقت بعد إعتذار أبوطالب العيسوي المدير الفني المؤقت السابق للفريق.
يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز ال١٢ برصيد ٦ نقاط فقط في ترتيب جدول الدوري العام.
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