شوبير يفتح النار من جديد على اللجنة الثلاثية.. قرار إيقاف الشناوي باطل من الأول

فتح الإعلامى أحمد شوبير، النار من جديد على اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري عقب العولد عن قرار إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من ايقافه لأربع مباريات إلى مباراة واحدة فقط.

وقال شوبير، خلال تقديمه برنامجه ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، "قرار اتحاد الكرة بتخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي من 4 مباريات لمباراة واحدة كان باطلا من البداية.

وأضاف شوبير: "جاءتنى رسالة بتأجيل اجتماع اللجنة الثلاثية إلى الخميس، ثم فوجئت بقرارات صادرة عن الاتحاد.. هو الاجتماع اتأجل ولا متأجلش، وإيه هى القرارات اللى بتتاخد فى نصف الليل دي؟!".

وتابع شوبير: "عارفين إيه اللى حصل؟!.. عقوبة لجنة المسابقات كانت فى غير اختصاصها، وبالتالى عقوبة الشناوى كانت باطلة لأن هذا من اختصاص لجنة الانضباط.. لكن هذا نتاج إدارة الشخص الواحد".