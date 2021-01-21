الرياضة

تشكيل ليفربول المتوقع ضد بيرنلي فى الدوري الإنجليزي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع ضد بيرنلي فى الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي ليفربول اليوم الخميس نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: أليسون بيكر. 

خط الدفاع: ماتيب، روبيرتسون، أرنولد، فابينهو. 

خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، جونز. 

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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