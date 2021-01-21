نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 41 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها حتى الآن. وجاء فريق ريال مدريد بطل النسخة الماضية في المركز التاني برصيد 37 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي نادي برشلونة. وعلى الجانب الآخر يأتي فياريال في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، ثم ريال سوسيداد في المرتبة الخامسة برصيد 30 نقطة. وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز فبل مواجهات اليوم الخميس:- 1 –اتلتيكو مدريد 41 نقطة. 2 – ريال مدريد 37 نقطة. 3 – برشلونة 34 نقاط. 4 – فياريال 32 نقطة. 5 – ريال سوسيداد 30 نقاط. 6 – اشبيلية 30 نقاط. 7 – غرناطة 27 نقاط. 8 – سيلتا فيغو 23 نقاط. 9 – قاديش 23 نقاط. 10– ريال بيتيس 23 نقاط. 11 – ليفانتي 21 نقاط. 12 – اتلتيك بيلباو 21 نقاط. 13- فالنسيا 19 نقاط. 14 – إيبار 19 نقاط. 15 – ديبورتيفو الافيس 18 نقاط. 16 – بلد الوليد 18 نقطة. 17 – خيتافي 17 نقاط. 18 – إلتشي 16 نقاط. 19 – اوساسونا 15 نقاط. 20– هويسكا 12 نقاط.