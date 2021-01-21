اللجنة الإعلامية للمونديال: البطولة ظهرت بنيولوك حضاري أبهر العالم.. فيديو

قال شريف حنفي، رئيس اللجنة الإعلامية لمونديال كرة اليد، إن مصر تعيش عرسا عالميا، لأن العالم كله يبتعد ومصر تقرب المسافات، وهناك 4 ملاعب عالمية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل أعياد مصرية العالم كله يتحدث عنها، والجميع يلتقطون الصور التذكارية مع الأهرامات والمعالم الأثرية، ومصر ظهرت بـ« نيولوك حضاري جميل يبهر العالم».

وأضاف «حنفي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الأربعاء، أن الأجمل من ذلك، هو الفوز الذي حققه المنتخب المصري على نظيره الروسي، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن مفاجئا، لكنها لعبة أرقام وإحصائيات، ومنظومة كرة اليد، تثبت كل يوم أنها أرقى الألعاب الجماعية.

وتابع رئيس اللجنة الإعلامية لمونديال كرة اليد: «جميعنا يجب أن ننحاز إلى المنتخب المصري، بعد الأداء الذي قدمه أمام السويد، وهو بطل العالم 4 مرات، وأدائه فوق مستوى الإبهار، والمنظومة تفرح وتشرف مصر، وهي حديث العالم كله».

وأكد: «هذه المجموعة كلها مفاجآت، وفريق بيلاروسيا به الكثير من العناصر الجديدة، ونتمنى أن نقود المجموعة، ونفوز، في المباراة المقبلة أمام بيلا روسيا، والمنتخب المصري يعلو مع البطولة، وفاق التوقعات التي كانت موضوعة، لأنه خلاصة ثلاثة أجيال الأول هو منتخب الكبار، وهم حاصلون على المركز الثامن على العالم، وجيل الشباب وهم أبطال العالم، وجيل تالت العالم، وهم جميعا استطاعوا كسب بطولة أفريقيا بعد بطولة قوية جدا، والمنتخب لم يستعد للبطولة إلا بمواجهة البحرين واليابان، وهذا بسبب فيروس كورونا، لأسباب خارجة عن إرداة الكل».

وأوضح: «المنتخب يضم كوكبة من النجوم محترفين عالميا، وهم ملتزمون جدا، ومشرفون، والطموح أصبح كبيرا في البطولة وبإذن الله سوف نكسب، وهناك لاعبون بكوا عندما علموا أنهم سيلعبون دون جمهور».