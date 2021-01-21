وكيل محمد إبراهيم عن مفاوضات الأهلي وبيراميدز: زملكاوي ابن زملكاوي.. فيديو

كشف سالم محمد سالم، وكيل محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ، أن اللاعب تلقى عروضا من الأهلى وبيراميدز، عن طريق مفاوضات رسمية مع نادى المقاصة، ومسئولو المقاصة أعلنوا بنفسهم عن ذلك.

وأضاف سالم محمد سالم، فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج اللعيب على إم بي سي مصر ، أن الاتفاق على الأمور المالية كان سببا فى فشل المفاوضات، مشيرا إلى ان اللاعب زملكاوي ابن زمالكاوي

وأضاف سالم عن انتقال بامبو للبنك الأهلى أن الجونة طلب ضم بامبو، لكن الزمالك منح اللاعب حرية التفاوض مع الجونة، إلا أن اللاعب اختار البنك الأهلى.

وعن مصطفى فتحى فكانت رغبته اللعب لفريق سموحة حتى يضمن المشاركة، ولذلك كانت قيمة انتقال اللاعب إلى الفريق السكندرى أعلى من القيمة التى كان عرضها البنك الأهلى لضم فتحى.