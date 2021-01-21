بنى سويف يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة ديروط

استأنف الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى تدريباته اليومية وذلك استعدادا لمواجهة ديروط بالجولة العاشرة بالمحموعة الأولى بدورى القسم الثانى والمقرر إقامتها السبت القادم بملعب ديروط بمحافظة أسيوط .

وخلال التدريب اليومى حرص الجهاز الفنى لبنى سويف بقيادة محمد يوسف على عقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران وذلك لغلق التفكير بصورة تامة فيما حدث بالفترة الأخيرة مطالبا الجميع بضرورة الاجتهاد والتركيز .

واشتمل مران الفريق على تدريبات خفيفة خاصة فى ظل أداء الفريق لمباراة أمس أمام تليفونات بنى سويف بكاس مصر ، وطلب محمد يوسف من الجهاز الطبي اعداد تقرير مفصل عن موقف اللاعبين المصابين .

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تنتشر أندية الطيران في محافظات مصر، والبالغ عددها 24 ناديًا، منها مركزان و22 نادى طيران على مستوى الجمهورية من بين تلك الأندية وأقدمها نادي طيران بني سويف والذي يقع في شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف وملاصقا لمدرسة لصناعات الميكانيكية بالمدينة.

"دوت الخليج" التقي محمد لبيب مدير التنفيذي لنادي الطيران المدنى بالمحافظة والذي أكد أهمية نشر ثقافة الرياضة الجوية، "التي تعد من أمتع الرياضات" بين عموم النشء والشباب من خلال الأندية والمعاهد والمراكز التابعة للوزارة والبالغ عددها 24 فرعًا على مستوى الجمهورية ولما تحظى به هذه الرياضات من إقبال كبير بين الكثيرين حول العالم.

وتابع مدير نادي طيران بني سويف قائلا، إن سياحة الطيران قادمة وبقوة، حيث إن الادارة قامت بإنشاء أندية بـ90% من المحافظات، وجارى استكمال الباقى تباعا، حيث تقوم باقتحام أماكن تجمعات الشباب، والنشء حسب النص الجمهورى، لترسيخ انتمائهم للوطن على ان تكون مهامها نشر الثقافة والعلوم والمهارات، ويتم خلاله التأهل والتدريب والتعليم بمواد نظرية حتى يصبح فى النهاية طيار هاوى فينتج لدينا جيل يهوى ويتعلق بفنون الطيران، ويدعمها وزير الطيران بإقامة مسابقات بأندية الطيران ومسابقات مابين الأندية نفسها قبل جائحة كورونا .