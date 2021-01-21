بنى سويف يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة ديروط

وخلال التدريب اليومى حرص الجهاز الفنى لبنى سويف بقيادة محمد يوسف على عقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران وذلك لغلق التفكير بصورة تامة فيما حدث بالفترة الأخيرة مطالبا الجميع بضرورة الاجتهاد والتركيز .
واشتمل مران الفريق على تدريبات خفيفة خاصة فى ظل أداء الفريق لمباراة أمس أمام تليفونات بنى سويف بكاس مصر ، وطلب محمد يوسف من الجهاز الطبي اعداد تقرير مفصل عن موقف اللاعبين المصابين .
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تنتشر أندية الطيران في محافظات مصر، والبالغ عددها 24 ناديًا، منها مركزان و22 نادى طيران على مستوى الجمهورية من بين تلك الأندية وأقدمها نادي طيران بني سويف والذي يقع في شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف وملاصقا لمدرسة لصناعات الميكانيكية بالمدينة.
"دوت الخليج" التقي محمد لبيب مدير التنفيذي لنادي الطيران المدنى بالمحافظة والذي أكد أهمية نشر ثقافة الرياضة الجوية، "التي تعد من أمتع الرياضات" بين عموم النشء والشباب من خلال الأندية والمعاهد والمراكز التابعة للوزارة والبالغ عددها 24 فرعًا على مستوى الجمهورية ولما تحظى به هذه الرياضات من إقبال كبير بين الكثيرين حول العالم.
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