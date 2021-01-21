جمال الغندور: على اللجنة المكلفة بإصدار العقوبات التأني قبل صدور أي قرار

قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق،إن اللجنة المكلفة باصدار العقوبات كان عليها التأني قبل إصدار قرار إيقاف محمد الشناوى حارس الأهلى من 4 مباريات إلى مباراة واحدة.
وقال الغندور، فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج اللعيب على إم بي سي مصر، إن تقليص العقوبات أمر يحدث كثيرا، خاصة فى الأمور التى يتم فيها استئناف على القرار، إلا أنه من الأفضل الدراسة حتى لا يتم تقليص العقوبات، قائلا: "تعديل القرارات من اتحاد الكرة حصلت كتير ومش جديدة لكنه قرار مش صح لأنه كان يجب التأني قبل إصدار أي عقوبة".
قرر الاتحاد المصري المصري لكرة القدم تخفيف عقوبة الإيقاف الموقعة ضد قائد الأهلي محمد الشناوي، مع تغليظ الغرامة المالية الموقعة عليه.
وأصدر اتحاد الكرة بيانًا جاء ضمن قرارات مجلس إدارته: "تخفيض العقوبة الموقعة على اللاعب محمد السيد الشناوي لاعب النادي الأهلي إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى ٥٠ الف جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك في المباريات و ذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة."
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