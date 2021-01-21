نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي فى الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي ليفربول اليوم الخميس نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين يوم الخميس على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي ليفربول يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".