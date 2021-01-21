وكيل جيرالدو: قضيتي ضد النادي الأهلي مستمرة أمام الفيفا

أكد هشام بن صالح وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي السابق، أن قضيته ضد النادي الأهلي مستمرة لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وأعلن الأهلي أمس الأربعاء فسخ عقد اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا مع النادي بالتراضي. وقال بن صالح خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت 2": "جيرالدو أمره انتهى وتم فسخ عقده بالتراضي مع الأهلي، وأتمنى له التوفيق في مشواره". وكان وكيل أعمال جيرالدو قد تقدم بقضية رسمية ضد الأهلي لدى فيفا بشأن مستحقاته الكاملة بعد انتقال جيرالدو له، ومعي محامٍ فرنسي، والقضية لدى الاتحاد الدولي منذ فترة طالع التفاصيل من هنا.

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