الجونة: والتر بواليا سيكون هداف الدوري مع النادي الأهلي

قال حسام الزناتي حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات السابق والمدير الرياضي بنادي الجونة، إن والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي سيكون هداف الدوري مع الأحمر خلال الموسم الجاري .

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس" : الزناتي: "الجونة حصل على أرقام جيدة نتيجة بيع خالد صبحي ووالتر بواليا، واحترامًا للنادي الأهلي طلبوا أن لا نفصح عن المقابل المادي في بيعه".

واستكمل: "اكتشفت بواليا خلال تواجدي في زامبيا ببطولة إفريقيا للشباب عام 2017، وكنت حضرت لمشاهدة المباريات وتقابلت مع صحفيين هناك، وعلمت أن بواليا هو هداف الدوري الزامبي برصيد 20 هدفًا، فبدأت أتابعه وكان ملفتًا وبدأت أتواصل معه، ثم رشحت اللاعب للأهلي في 2018، وكان ذلك خلال فترة تولي محمد فضل مديرًا للتعاقدات وهذه كانت مخاطرة لأن الأهلي يحتاج إلى لاعب جاهز، ولكن فضل اهتم جدًا ولكنه رحل عن الأهلي في هذا التوقيت".

وأتم: "الناس ينتابها القلق لأن بواليا لم يحرز أهداف، أراهن أنه سيكون هداف الدوري هذا الموسم، والتر لاعب ملتزم وكابتن فريق ومهاجم استثنائي، أتواصل معه باستمرار وأنصحه بعدم الاستعجال، والعلاقة بينه وبين موسيماني مدرب الأهلي جيدة".

وأتمم: "لم أفضل الأهلي على عروض عربية ومحلية أكثر قيمة مادية، هذا لا يعقل ونحن في الجونة مشروع استثماري أن يأتي لنا عرض ماليًا أكبر ونرفضه محابًاة لأحد، وعرض الزمالك كان شفوي، وأقل من عرض الأهلي".

واختتم: "كان هناك اهتمام من الترجي التونسي ببواليا ولكن العرض المادي كان ضعيف، أعلى من المليون دولار ولكن بعيد عن القيمة المحددة للاعب، وتواجد عروض سعودية من ناديين عن طريق رئيس النادي ونادي الثالث عن طريق وسيط ولكن كانوا أضعف من عرض الأهلي، عرض الأهلي كان الأعلى إفريقيا وعربيًا ومحليًا، كما انني نصحت بواليا بالانتقال لأهلي أفضل من الخليج".