أحمد شوبير يكشف قيمة فسخ تعاقد النادي الأهلي وجيرالدو

كشف الإعلامي أحمد شوبير قيمة فسخ التعاقد بين الأهلي وجيرالدو جناح الفريق الأول لكرة القدم ، والذى شغل الشارع الرياضي في الساعات الأخيرة.

وقال شوبير، خلال برنامجه ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس: "جيرالدو رحل عن الأهلي مقابل الحصول على 390 ألف دولار على أن تسدد على 3 أقساط القسط الأول منها حصل عليه الأربعاء".

وتابع شوبير: "جيرالدو كان يتبقى له موسمين ونصف في الأهلي وهو ما كان يكبد النادي مليون ومائة وخمسون ألف دولار عن هذه الفترة فكان لزاما على الأهلي فسخ عقد اللاعب".