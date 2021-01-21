الأهلي يسعى لصدارة الدوري من جديد على حساب المقاولون وعينه على المونديال.. اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحديًا جديدًا في مشوراه بالدوري المصري أمام المقاولون العرب ، فى إطار مباريات الإسبوع التاسع من الدوري الممتاز.
الأهلي فقد الصدارة بعد التعثر في الجولة السابقة بالتعادل السلبي مع البنك الأهلي في الإسكندرية على استاد المكس، ليصدر بيانًا ضد ما وصفه بالأخطاء التحكيمية "الفجة" بعد إلغاء هدف الفوز بالمباراة لأيمن أشرف.
ويسعى الأهلي للحفاظ على لقبه الذي توجه به 42 مرة، من بينها 5 مرات في أخر 5 مواسم للدوري المصري الممتاز، ولكي يتحقق ذلك يُدرك العملاق الأحمر أنه لا مجال لفقدان المزيد من النقاط.
الأهلي يحتل المركز الثاني حاليًا برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الزمالك وصيف العام الماضي، ما يُشير إلى احتدام المنافسة بين الأحمر والأبيض بعد مرور 17 جولة فقط.
لكن ليست صدارة الدوري فقط هي الهدف الذي يسعى إليه الاهلي في مباراة المقاولون العرب، فقد ظهر مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في المباريات السابقة بالعديد من الأفكار وطرق اللعب من أجل الاستعدادات إلى كأس العالم للأندية.
موسيماني اعترف صراحةً بأنه يُفكر في مباريات كأس العالم للأندية خلال مواجهات الدوري، ويسعى للوصول إلى أفضل طريقة وتشكيل من أجل خوض المنافسات العالمية في قطر الشهر المقبل في أفضل صورة.
ويصطدم الأهلي بفريق الدحيل القطري في الدور الأول لكأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المُقبل، في مباراة يلعب الفائز بها ضد بطل أوروبا بايرن ميونيخ في نصف النهائي.
ويعلم موسيماني أن مباراة المقاولون سيتابعها فريق تحليل الأداء بنادي الدحيل القطري والجهاز الفني واللاعبين من أجل التعرف على بطل إفريقيا قبل صدام الفريقين.
وقد يأتي بيتسو بمزيد من أفكاره الجديدة أو عدم ثبات التشكيل بغرض البحث عن حلول إضافية لكأس العالم للأندية، وفي الوقت ذاته في محاولة لتشتيت الفريق القطري الذي يتابعه، لكن سيكون الفوز وحصد النقاط كاملة هو الغرض الرئيسي من المواجهة.
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