مونديال اليد.. سند يكشف سبب مقاطعة منتخب مصر للسوشيال ميديا

كشف محمد سند، نجم منتخب مصر لكرة اليد، عن مقاطعة لاعبي الفراعنة، لمواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) خلال فترة بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في مصر.
وقال سند إن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، وقد تسبب بعض المشاكل لمنتخب مصر حال تركيز اللاعبين مع تفاعل الجماهير.
وأكد أن البطولة تقام بدون حضور جماهيري، موضحًا أن المنتخب المصري تركيزه كله على إسعاد مشجعيه في بطولة العالم وتحقيق إنجاز تاريخي.
وأشار إلى أن مباراة بيلاروسيا غدh الجمعة، مهمة للغاية وتحتاج لتركيز شديد من لاعبي منتخب مصر، موضحًا أن الفوز على روسيا بنتيجة 28-23 جاء نتيجة التركيز الشديد والهدوء من جميع لاعبي المنتخب.
وأوضح أن الجميع يلعب لصالح الفريق وهناك تكاتف من الجميع لإنجاح منتخب مصر، مؤكدًا أن خوضه تجربة الاحتراف حاليًا في صفوف نيم الفرنسي أمر رائع ساهم في منحه الثقة.
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