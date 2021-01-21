مونديال اليد.. علي زين: تجاوزنا أكبر الأزمات.. وسنغلق صفحة روسيا سريعًا

أكد علي زين، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أن الفراعنة سيغلقون صفحة لقاء روسيا سريعًا للتركيز في مواجهة بيلا روسيا، غدا الجمعة في بطولة العالم المقامة في مصر.

وتغلب منتخب مصر لكرة اليد، على حساب روسيا بنتيجة (28-23) مساء أمس الأربعاء بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالدور الثاني.

وقال زين في تصريحات صحفية: "سنركز بقوة على لقاء بيلا روسيا، لأننا نسعى للتأهل لربع النهائي، ونفكر في كل مباراة على حدة".

وأشار علي زين، إلى أن المنتخب المصري تجاوز أكبر الأزمات، وهي عدم خوض لقاءات ودية بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن المنتخب يشهد تجانسا قويا بسبب قوة التدريبات وطول فترة الإعداد، وهو ما ساهم في تعويض أزمة الوديات قبل البطولة.