نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الطيار: يكشف سر تفوق الفراعنة في المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد الطيار حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، عن طبيعة علاقة مدرب حراس مرمى المنتخب باللاعبين.

وقال الطيار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مدرب حراس المرمى في المنتخب يتعامل معنا بإمتياز، ونجح في إخراج أفضل ما لدينا أنا وهنداوي".

وتابع، "اللاعبون الكبار في المنتخب مثل أحمد الأحمر عقدوا معنا بعض الجلسات عقب مباراة السويد لسرعة تخطي الهزيمة، وتحقيق طموحاتنا بالوصول لأبعد نقطة في البطولة".

جدير بالذكر أن منتخب مصر لكرة اليد، قد حقق الفوز أمام نظيره منتخب روسيا، أمس الأربعاء، بنتيجة 28-23، في الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر.