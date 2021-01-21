نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: قرارات اتحاد الكرة تخلق التعصب وتبيح للاعبين إرتكاب أي شيء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن قرارات اتحاد الكرة بتخفيض عقوبات الثنائي محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ومحمود وادي لاعب المصري، تخلق التعصب في الكرة المصرية.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "بدل ما تخفض عقوبة الشناوي لمباراة واحدة، كنت الغيها أحسن".

وتابع، "بعد تقليص عقوبتي الشناوي ووادي، لو أنا لاعب في الملعب وحكم ضايقني هضربه بالبوكس في وشه بكل سهولة".

وواصل، "تصفية الحسابات والمجاملات في الكرة المصرية أصبحت مقززة، وكرة القدم المصرية انتهت بعد قرارات اتحاد الكرة، والكرة المصرية استشهدت بعد هذه القرارات، كان الله في عون جمهور الكرة في مصر".

وفي سياق آخر، أوضح ميدو أن بابا ضيوف طلب منه البقاء في نادي مارسيليا بعد رحيل دروجبا، ولكنه كان مصمم على الرحيل إلى روما.