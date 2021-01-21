نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: مجالس اتحاد الكرة تبحث دائمًا عن هدم انجازات من سبقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن سبب تأخر كرة القدم في مصر مقارنة بالكرة العالمية، مشيرا إلى أن كل من يأتي لرئاسة اتحاد كرة القدم المصري، أول ما يشغل باله هو هدم ما قام بتشييده من سبقه.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أول ما يشغل بال كل من يأتي لإدارة اتحاد الكرة المصري هو هدم كل العمل الذي قام به ما قبله، وهذا سبب تأخر كرة القدم المصرية على المستوى العالمي".

وتابع، "اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري، كان أول همها هو هدم عمل ما قبلها، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية وضع صورته مع الرؤساء التاريخيين لاتحاد الكرة".