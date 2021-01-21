الدوري الإنجليزي.. ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام بيرنلي

يستضيف فريق ليفربول نظيره بيرنلي، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لإيقاف نزيف النقاط في مسابقة الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام بيرنلي.

ولم يتذوق ليفربول طعم الفوز آخر 4 مباريات، حيث تعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وأخير تعادل مع مانشستر يونايتد، ليفقد بذلك صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر يونايتد.

كما فشل ليفربول في تسجيل أي هدف خلال آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، لأول مرة منذ 2015.

في المقابل يطمح بيرنلي في تقديم نتيجة إيجابية أمام الريدز، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ليفربول وبيرنلي، كانت في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ 17 بـ 16 نقطة.

ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الريدز وبيرنلي بدون حضور الجماهير، بدون حضور الجماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في مدينة ليفربول.