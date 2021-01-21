الأولمبية الدولية: حضور الجماهير في أولمبياد طوكيو غير ضروري

قال ديك باوند عضو اللجنة الأولمبية الدولية، إن حضور الجماهير في أولمبياد طوكيو "ليس ضروريًا".
وبعد تأجيل الأولمبياد في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا ينطلق العد التنازلي يوم السبت، قبل 6 أشهر على انطلاقها في 23 يوليو.
وقال منظمون إنهم سيتخذون القرار بشأن حضور الجماهير من عدمه في نهاية فبراير أو مارس.
وأبلغ باوند وكالة كيودو "السؤال هو هل يجب أم من الجيد حضور الجماهير؟ لكنه ليس ضروريا".
ورغم زيادة حالات الإصابة بعدوى كوفيد-19 واضطرار الحكومة اليابانية لفرض حالة الطوارئ يؤكد المنظمون إقامة الأولمبياد.
وأكد باوند أن إقامة الأولمبياد أمر ممكن حدوثه.
وأضاف "لا أحد يستطيع ضمان (إقامة الأولمبياد من عدمه)، لكن أعتقد أن هناك فرصة جيدة جدا، باستطاعهم تنظيمها وسيفعلون ذلك".
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