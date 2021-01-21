محمود ناجي يدير مباراة الأهلي والمقاولون اليوم

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد المصري برئاسة وجيه أحمد عن طاقم حكام مباراة فريق الأهلي أمام نادي المقاولون العرب المقرر لها اليوم الخميس بالجولة التاسعة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز. جاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاولون العرب على النحو التالي:

محمود ناجي حكما للمباراة، ويعاونه كل من هاني العراقي وأسامة السيد، والحكم الرابع محمد عبد الحفيظ، وجهاد جريشة حكما للفيديو وحسني سلطان مساعدا لحكم الفيديو. كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة قررت اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن إدارة المسابقة بحفظ شكوى نادي وادي دجلة ضد اشراك نادي طلائع الجيش اللاعب محمد ناصف، حيث تم التأكد من صحة مشاركته بحصوله على انذار واحد فقط ، وكذلك تخفيض عقوبة اللاعب محمود وادي لاعب نادي بيراميدز إلى ٤ مباريات بدلا من ٨ مباريات مع تغليظ العقوبة المالية لتكون ٢٠٠ ألف جنيه على أن تسدد قبل عودة اللاعب للمشاركة، وتخفيض العقوبة الموقعة على اللاعب محمد السيد الشناوي لاعب النادي الأهلي إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى ٥٠ ألف جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك في المباريات وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة.

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