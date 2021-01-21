كأس إسبانيا.. برشلونة يسعى لتخطي أحزان السوبر أمام كورنيا

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره كورنيا، اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات الدور الـ 32، من مسابقة كأس إسبانيا.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة رونالد كومان لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام كورنيا، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ 16.

كان فريق برشلونة خسر نهائي السوبر الإسباني، أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد الماضي.

ويفتقد برشلونة لخدمات لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي للإيقاف، بعد طرده أمام أتلتيك بلباو، بينما يغيب كوتينيو وفاتي وبيكيه وسيرجي روبرتو بسبب الإصابة.

في المقابل، يطمح كورنيا الذي يلعب دوري الدرجة الثالثة، في مواصلة مفاجآته في كأس إسبانيا بطرد برشلونة من البطولة، بعدما نجح في إقصاء أتلتيكو مدريد من الدور الثاني بالفوز عليه بهدف دون رد.

وشهد كأس إسبانيا مفاجأة جديدة أمس، الأربعاء، بوداع ريال مدريد للبطولة بعد هزيمته أمام ألكويانو الذي يلعب في دور الدرجة الثالثة.