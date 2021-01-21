ويسعى فريق برشلونة بقيادة رونالد كومان لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام كورنيا، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ 16.
كان فريق برشلونة خسر نهائي السوبر الإسباني، أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد الماضي.
ويفتقد برشلونة لخدمات لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي للإيقاف، بعد طرده أمام أتلتيك بلباو، بينما يغيب كوتينيو وفاتي وبيكيه وسيرجي روبرتو بسبب الإصابة.
في المقابل، يطمح كورنيا الذي يلعب دوري الدرجة الثالثة، في مواصلة مفاجآته في كأس إسبانيا بطرد برشلونة من البطولة، بعدما نجح في إقصاء أتلتيكو مدريد من الدور الثاني بالفوز عليه بهدف دون رد.
وشهد كأس إسبانيا مفاجأة جديدة أمس، الأربعاء، بوداع ريال مدريد للبطولة بعد هزيمته أمام ألكويانو الذي يلعب في دور الدرجة الثالثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كأس إسبانيا.. برشلونة يسعى لتخطي أحزان السوبر أمام كورنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.