نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإنتاج الحربي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم باسم مرسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي، حقيقة دخول الزمالك في مفاوضات رسمية مع ناديه من أجل ضم باسم مرسي.

وأكد أن كل ما يتردد مجرد اجتهادات وعروض وكلاء لم ترتق للرسميات، موضحا أن وضع باسم مرسي مستقر في النادي.

وأشار إلى أن باسم مرسي يعد أحد أهم اللاعبين في الفريق ويعتمد عليه الفريق العسكري في قيادة خط الهجوم.

فيما علق في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير، على رحيل مختار مختار المدير الفني للفريق السابق.

وتقدم بالشكر إلى مختار مختار، مؤكدا أنه مدرب كبير وقدم أداءا جيدا مع الفريق، ولكن لم يحالفه الحظ، وسوء التوفيق هذا الموسم، موضحا أنه طلب الرحيل عن الإنتاج منذ ثلاثة أسابيع ولكنه رفض ذلك.

وشدد على أنه يثق في حمادة صدقي المدرب الجديد بشكل كبير، موضحا أنه تم تشكيل الجهاز المعاون له بدون مدرب حراس مرمى.

واختتم، "نسعى للتعاقد مع مدرب حراس مرمى، هناك أكثر من اسم مرشح لهذا المنصب، وعصام الحضري بكل تأكيد قيمة كبيرة وإضافة كبيرة لأي مكان".