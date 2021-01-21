نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس يتحرك لخطف صفقة ريال مدريد المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع ديفيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط إسم ديفيد ألابا بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء عقد اللاعب مع بايرن ميونيخ نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده.

وبحسب قناة تيليفوت الفرنسية، فإن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، لم يفقد الأمل في إمكانية ضم ديفيد ألابا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابعت القناة، أن ألابا لم يتوصل لاتفاق مع مسؤولي ريال مدريد، بينما دخل نادي برشلونة، على خط المفاوضات مع النجم النمساوي من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

يذكر وأن انتقل ديفيد ألابا إلى بايرن ميونخ قادمًا من أوستريا فيينا في صيف 2008، وتمت إعارته لستة أشهر فقط إلى هوفنهايم في شتاء 2011.