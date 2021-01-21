أعلن تورينو مساء أمس الإثنين التخلي عن خدمات مدربه ماركو جامباولو بعد التعادل في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم مع سبيتسيا في الدوري الإيطالي، ما أبقاه مهددا بالهبوط في المركز الثامن عشر.
ووصل جامباولو إلى تورينو في بداية الموسم الحالي، لكن مشواره لم يدم طويلا وسيستبدل على الأرجح بدافيدي نيكولا، ابن الـ47 عاما الذي أقيل هذا الصيف من تدريب جنوى بعد ثمانية أشهر فقط على توليه المهمة.
وأفادت وسائل إعلامية إيطالية عدة بأن نيكولا الذي كان مع الفريق في الدرجة الثانية موسم 2005-2006، تواجد بعد ظهر الإثنين في الحصة التمرينية.
ومن دون أن يعلن رسميا عن اسم البديل، قال تورينو في بيان عن "تسريح ماركو جامباولو من مهمته كمدرب للفريق الأول. يشكر النادي جامباولو وطاقمه على احترافهما والالتزام الذي أظهراه خلال هذه الأشهر".
وفقد جامباولو (53 عاما) وظيفته للمرة الثانية في غضون موسمين بعدما خاض أيضا تجربة وجيزة مع ميلان الموسم الماضي قبل أن يقال بعد أربعة أشهر وسبع مباريات فقط في أكتوبر 2019.
وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تورينو يقيل مدربه جامباولو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.