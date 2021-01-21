ميلان يتعاقد رسميا مع ماندوزكيتش

أعلن نادي ميلان الإيطالي، التعاقد مع المهاجم الكرواتي المخضرم، ماريو ماندزوكيتش، لعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار التوقيع لموسم إضافي.

وقال ميلان في بيان على موقعه الرسمي: "يسر ميلان الإعلان عن توقيع ماندوكيتش، اتفق النادي والمهاجم على صفقة حتى نهاية الموسم الحالي، مع خيار تمديد العقد للموسم التالي".

وتوج ماندزوكيتش بـ24 لقباً، منها دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للاندية، وهو ثاني أفضل هداف على الاطلاق للمنتخب الكرواتي برصيد 33 هدفاً في 89 مباراة.

وكالات