روما يتخطى عدد التبديلات القانونية ويجري 6 تغييرات في كأس ايطاليا

أجرى نادي روما ستة تبديلات فيما تسمح له القوانين بخمسة، قبل توديعه ثمن نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم أمس الثلاثاء أمام ضيفه المتواضع سبيتسيا 2-4 بعد التمديد.

وتقدم سبيتسيا باكرا بهدفي أندريه غالابينوف من ركلة جزاء، وريكاردو سابونارا، في الدقيقتين 6 و15، قبل أن يعادل روما عبر لورنتسو بيليغريني من ركلة جزاء، وهنريك مخيتاريان، في الدقيقتين 43 و73.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 2-2 في الوقت الإضافي، أجرى مدرب نادي روما، البرتغالي باولو فونسيكا، تبديلين بعد استفادته من أربعة في وقت سابق من المباراة.

أجرى نادي روما ستة تبديلات فيما تسمح له القوانين بخمسة، قبل توديعه ثمن نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم أمس الثلاثاء أمام ضيفه المتواضع سبيتسيا 2-4 بعد التمديد.

وتقدم سبيتسيا باكرا بهدفي أندريه غالابينوف من ركلة جزاء، وريكاردو سابونارا، في الدقيقتين 6 و15، قبل أن يعادل روما عبر لورنتسو بيليغريني من ركلة جزاء، وهنريك مخيتاريان، في الدقيقتين 43 و73.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 2-2 في الوقت الإضافي، أجرى مدرب نادي روما، البرتغالي باولو فونسيكا، تبديلين بعد استفادته من أربعة في وقت سابق من المباراة.



وليس من مهام حكم الساحة أو الحكم الرابع تنبيه الفريق الذي يتخطى عدد التبديلات القانونية.

وأجرى المدرب البرتغالي تبديليه بعد دقائق من طرد لاعبين اثنين من فريقه في غضون نصف دقيقة، جانلوكا مانشيني (الدقيقة 91)، وباو لوبيس (الدقيقة 92).

وعلى الرغم من أن روما كان سيخسر المباراة بالقلم (0-3)، بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه مدربه، فقد نجح سبيتسيا في خطف الفوز في الوقت الإضافي بتسجيله هدفين، عن طريق دانييلي فيردي، وسابونارا، في الدقيقتين 107 و119.

وبعد نهاية المباراة، أكد فونسيكا أنه سيناقش "داخليا" ما حصل على صعيد التبديلات "إذا كانت هناك من مشكلة سنناقش هذا الأمر داخليا".

ويلتقي سبيتسيا في ربع النهائي الأسبوع المقبل مع نابولي حامل اللقب.

المصدر: وكالات