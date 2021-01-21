ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2020/2021 بعد نتائج مباريات الجولة الرابعة عشر

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محمد سياف - ابو ظبي - بعد فوزه على نظيره في مباراة أمس الأربعاء، تمكن الهلال من القفز إلى قمة ترتيب الفرق في الدوري السعودي للمحترفين، بينما احتل النصر إثر فوزه على الوحدة المرتبة السابعة في الترتيب، حيث أحرز الفرنسي “بافتيمبي غوميز” هدف الهلال الأول بالشوط الأول، وجاء الهدف الثاني بالشوط الثاني بركلة الأرجنتيني “لوسيانو فييتو”، وكان الهدف الذي سجله الفرنسي على الطريقة السنمائية بالدقيقة الثانية من بدء المباراة. ترتيب الدوري السعودي تمكن الهلال من احتلال الصدارة بترتيب الفرق في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة بعد نتيجة المباراة.

يتقدم الهلال كلًا من الأهلي والشباب بفارق 3 نقط، بالمركزين الثاني والثالث وفي جعبة كل منهما 26 نقطة.

بينما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

وتمكن النصر من الوصول للمركز السابع برصيد 20 نقطه، بعد النصر الذي حققه على نظيره الوحدة بواقع 3/1، بينما كان المركز الثامن من رصيد الوحدة الذي تجمد عند هذا الحد.

وتمكن فرق ضمك من مغادرة مؤخرة الترتيب بعد الفوز الذي حققه في مباراة الأمس أمام الباطن بواقع هدفين مقابل لاشئ. ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر المتبقية الفرق 1 الهلال 14 8 5 1 16 29 2 الشباب 14 7 5 2 16 26 3 الأهلي 14 8 2 4 16 26 4 الاتحاد 14 6 6 2 16 24 5 التعاون 14 5 6 3 16 21 6 الإتفاق 14 6 3 5 16 21 7 النصر 14 6 2 6 16 20 8 الوحدة 14 6 2 6 16 20 9 أبها 14 6 2 6 16 20 10 القادسية 14 5 4 5 16 19 11 الفتح 14 5 3 6 16 18 12 الفيصلي 14 3 6 5 16 15 13 الباطن 14 3 4 7 16 13 14 الرائد 14 3 4 7 16 13 15 ضمك 14 3 3 8 16 12 16 العين 14 3 1 10 16 10

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