لن أتحمل أحد مرة أخرى.. تفاصيل جلسة موسيماني العاصفة مع لاعبي الأهلي

وأضاف في حديثه للاعبيه:" كرة القدم لا تتوقف عند مدي معين والزمن لن ينتظرك كثيرًا..لقد فزت ببطولة وأثنين ولكن لن اقبل بما يحدث في الفريق ..يجب أن نعود لمستوانا ونقدم الكرة التي ينتظرها جماهيرنا منا ".
وأوضح:" هناك لاعبين تتعامل مع التدريبات بنوع من الهدوء مما تسبب في أخطاء بالجملة خلال المباريات الأخيرة..لن اتحمل أحد مرة أخري..من لا يريد ان ساعد نفسه فلا مكان له داخل الفريق ".
وحذر موسيماني لاعبيه من نتيجة ما يحدث مؤكدًا بان هناك قرارات عنيفة سوف يصدرها خلال الفترة المقبلة حيث قال نصًا:" أساعد اللاعب الذي يمر بأزمة ولكنكم ترون أن الحياة توقفت عن بطولة افريقيا وهذا غير صحيح".
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