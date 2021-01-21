بعد بقاء ساسي ومصطفى محمد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن ميركاتو الزمالك الشتوي

وقال أحمد شوبير في تصريجات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "هقولكم سر مهم جدا، باتشيكو أخبر إدارة نادي الزمالك بعدم رغبته في ضم أي لاعب، خلال الشتاء الحالي، بعد ضمان بقاء فرجاني ساسي ومصطفى محمد مع الفريق".

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، أخبر إدارة القلعة البيضاء، بعدم رغبته في ضم أي لاعب جديد، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وتابع شوبير: "باتشيكو قال لهم أيضا عايزين تجيبوا صفقات أنتم وراحكتم، لكن بالنسبة لي لا أريد لاعبين جدد، والقرار قراركم في النهاية".

وعن إعارة كريم بامبو لاعب الزمالك للبنك الأهلي، قال شوبير: "كريم باميو لاعب جيد، ومكسب للبنك الأهلي".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أسوان، بعد غد، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.