بعد بقاء ساسي ومصطفى محمد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن ميركاتو الزمالك الشتوي

وتابع شوبير: "باتشيكو قال لهم أيضا عايزين تجيبوا صفقات أنتم وراحكتم، لكن بالنسبة لي لا أريد لاعبين جدد، والقرار قراركم في النهاية".
وعن إعارة كريم بامبو لاعب الزمالك للبنك الأهلي، قال شوبير: "كريم باميو لاعب جيد، ومكسب للبنك الأهلي".
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أسوان، بعد غد، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الممتاز.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.
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