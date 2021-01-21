إصابة المدير الفني لنادي الإسماعيلي والمدرب العام بكورونا

تأكد إصابة الثنائي خالد القماش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، وعطية صابر المدرب العام للفريق بفيروس كورونا، وذلك عقب المسحة الطبية التي أجراها الثنائي أمس.
وعلم موقع "دوت الخليج" أن أبوطالب العيسوي المدير الفني السابق للفريق أصيب بكورونا.
ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام.
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