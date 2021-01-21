حب نفسك أولا.. شيما صابر تستعرض جمالها

نشرت الإعلامية شيما صابر مقطع فيديو جديد لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت شيما صابر في مقطع الفيديو وهي تستعرض شعرها الجديد، وعلقت على الفيديو: "صبااااااح الخير ❤️ايه رأيكم في لون شعري .. احب نفسك اولا " . علقت الإعلامية شيما صابر على تداول السوشيال ميديا بكثرة زواج المصريين من الأجانب وآخرهم السيدة الايطالية التي تعيش بالفيوم. وكتبت شيما صابر عبر حسابها بتويتر قائلة: "‏كل يوم الاقي شاهد روسية متجوزة من مصري و بتخرط ملوخية. شاهد ايطالية متجوزة مصري و بتلف المحشي .. مشفتش ليه شاهد مصرية متجوزة مصري و بتجري وراه في محاكم الاسره ، دي حمله لتشجيع الاجنبيات علي الزواج من مصريين .. طيب و الستات عندنا يروحوا فين".

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