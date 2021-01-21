نجم منتخب اليد: علينا العمل على تصدر المجموعة وتجنب مواجهة الدنمارك

أكد حسين زكي نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد، أن الفراعنة قدموا مباراة رائعة أمام منتخب روسيا في مونديال العالم لكرة اليد.

وقال زكي في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت": "شكل المنتخب الوطني اختلف بصورة كبيرة في مباراة روسيا عن المباراة السابقة التي خسرها المنتخب أمام السويد، وذلك بعد عودة أحمد الأحمر عقب تعافيه من الإصابة، كما قرر الجهاز الفني الدفع بالمتألق أحمد دودو".

وأضاف: "الجهاز الفني للمنتخب اختار عناصر صحيحة لخوض المواجهة وذلك منح الفراعنة الأفضلية خلال سير اللقاء".

وتابع: "بعد الفوز على روسيا علينا أيضا مواصلة الانتصارات أمام بيلاروسيا وسلوفينيا، من أجل تصدر المجموعة وتجنب مواجهة الدنمارك بطلة العالم".

وزاد: "المنتخب يتطور من جميع النواحي بشكل رائع، وسوف يكون لنا شأن كبير في المرحلة القادمة من عمر البطولة".

