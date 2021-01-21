أكد حسين زكي نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد، أن الفراعنة قدموا مباراة رائعة أمام منتخب روسيا في مونديال العالم لكرة اليد.
وقال زكي في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت": "شكل المنتخب الوطني اختلف بصورة كبيرة في مباراة روسيا عن المباراة السابقة التي خسرها المنتخب أمام السويد، وذلك بعد عودة أحمد الأحمر عقب تعافيه من الإصابة، كما قرر الجهاز الفني الدفع بالمتألق أحمد دودو".
وأضاف: "الجهاز الفني للمنتخب اختار عناصر صحيحة لخوض المواجهة وذلك منح الفراعنة الأفضلية خلال سير اللقاء".
وتابع: "بعد الفوز على روسيا علينا أيضا مواصلة الانتصارات أمام بيلاروسيا وسلوفينيا، من أجل تصدر المجموعة وتجنب مواجهة الدنمارك بطلة العالم".
وزاد: "المنتخب يتطور من جميع النواحي بشكل رائع، وسوف يكون لنا شأن كبير في المرحلة القادمة من عمر البطولة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم منتخب اليد: علينا العمل على تصدر المجموعة وتجنب مواجهة الدنمارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.