وهذا ترتيبه عالميا.. الدوري المصري يتصدر قائمة الأقوى عربيا وأفريقيا

وجاء الدوري المصري في المركز الـ 15 عالميا، ليحتل صدارة قائمة الدوريات الأقوى عربيا وأفريقيا.
وحل الدوري السعودي في المركز الـ 31 على العالم، بينما جاء المغربي في المركز الـ 33، والقطري في المركز الـ 55، والجنوب أفريقي في المركز الـ57.
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