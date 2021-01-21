بعد إقصاء أولياء أمور الحكام.. الجبلاية تدرس الإطاحة بمراكز القوى فى مناطق كرة القدم

تدرس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، الإطاحة بمراكز القوى فى مناطق كرة القدم بمختلف المحافظات.

يأتي ذلك النهج من قبل الجبلاية فى إطار سعي اللجنة الثلاثية للقضاء على مراكز القوى داخل المناطق التي عانت منها الكرة المصرية والأندية التابعة إليها.

كما يسعى مسئولو الجبلاية إلى تعيين آخرين بدلا من مراكز القوى بعد غربلتها وفقا لقواعد صارمة خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن أعلنت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد عن إقصاء أولياء أمور الحكام الذين لديهم أبناء أو أقارب فى المجال التحكيمي من مناصبهم وتعيين آخرين بدلا منهم.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد عقدت مؤخرا اجتماعا مع مديري قطاعات الناشئين بأندية القسم الأول عرضت خلاله اللجنة رؤيتها لمسابقات الناشئين.

كما استمعت إلى رؤية مديري قطاعات الناشئين والمشاكل التي تواجههم والبحث عن الحلول المناسبة من أجل ضمان تأدية القطاعات لرسالتها الرياضية والتربوية في المراحل السنية للناشئين، كما اقتنع الحاضرون بجدوى الاكتفاء بدور واحد لمسابقات هذا الموسم نظرا للظروف الحالية في مواجهة فيروس كورونا باستثناء جميع بطولات الجمهورية بالإضافة إلى المسابقات الخاصة بمواليد 2003 و2006.

كما وافقت اللجنة على توصيات المجتمعين بإضافة 5 لاعبين لقائمة كل مرحلة سنية ووضع خطة كاملة لشكل المسابقات للسنوات المقبلة.



حضر اللقاء أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، عضوا اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد، ومحمود جابر، المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب مواليد 2003، وإمام محمدين محمد رضوان ومحمد جنيدي وأيمن عبد العزيز والمعتصم سالم ومحمود سليمان وأحمد شعبان وشامل حسين، مديرو قطاعات الناشئين بأندية الاتحاد السكندري والمقاولون وغزل المحلة والزمالك وبيراميدز والجونة والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وصلاح علي، مقرر لجنة القطاعات بالاتحاد.