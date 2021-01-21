بعد إصابة المدير الفنى بكورونا.. أزمة فى الإسماعيلى قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري

تأكدت إصابة خالد القماش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، بفيروس كورونا بعد خضوعه لمسحة طبية خلال الساعات القليلة الماضية.



وكان الإسماعيلى أعلن تولى خالد القماش أمس، الأربعاء، تدريب الفريق بعد رحيل أبو طالب العيسوي لحين التعاقد مع مدير فنى آخر يقود الفريق خلال الفترة المقبلة.



وبات موقف خالد القماش صعبا بشأن حضور المباراة الأولى له مع الفريق، والمقرر إقامتها السبت المقبل أمام غزل المحلة بسبب معاناته من الإصابة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذى يعد أزمة قوية داخل قلعة الدراويش قبل مواجهة المحلة.



ويعيش الإسماعيلى أياما صعبة للغاية فى الوقت الحالى بسبب تراجع نتائج الفريق بشكل قوى فى مسابقة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى خروج الفريق من منافسات البطولة العربية.