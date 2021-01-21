مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم الخميس بكأس العالم لليد

تقام اليوم، الخميس العديد من المباريات في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى نهاية الشهر الجاري، أبرزها مواجهة إسبانيا ضد ألمانيا.

ويستعرض " دوت الخليج" مواعيد مباريات اليوم الخميس، ببطولة كأس العالم لكرة اليد: الدور الرئيسي: اليابان - الأرجنتين، الرابعة والنصف مساء، تقالم بصالة ستاد القاهرة. أوروجواي - بولندا، الرابعة والنصف عصرا ، الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة. المجر - البرازيل، السابعة مساء، الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة. كرواتيا - البحرين، السابعة مساء، صالة ستاد القاهرة. الدنمارك - قطر، التاسعة والنصف مساء، صالة ستاد القاهرة. إسبانيا - ألمانيا، التاسعة والنصف مساء، الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة. كأس الرئيس: الرأس الأخضر - تونس، الرابعة والنصف مساء، صالة الدكتور حسن مصطفي بـ 6 أكتوبر. أنجولا -الكونغو الديمقراطية، السابعة مساء، صالة الدكتور حسن مصطفي بـ 6 أكتوبر.

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