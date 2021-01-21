نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحدة "رابع" ضحايا النصر قبل مواجهة أحمد حجازي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق النصر للمرة الرابعة على التوالي على حساب الوحدة بالانتصار عليه 3-1 في لقاء جمعهما على ملعب مرسوك بارك في ختام مباريات الجولة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقفز النصر بالانتصار إلى المركز السابع بـ20 نقطة، فيما تجمد رصيد الوحدة بذات نقاط خصمه، في المركز الثامن.

وباغت الوحدة الفريق الأصفر بهدف مبكر عند الدقيقة 5، عن طريق البرازيلي جوستافو، قبل أن يفسد الأرجنتيني بيتي فرحته بتعديل النتيجة لصالح صاحب الأرض بعد 3 دقائق فقط، قبل أن يخرج عند الدقيقة 26 للإصابة، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1.

الشوط الثاني، سيطر الأصفر على مجريات المباراة، حتى استطاع البرازيلي بيتروس من وضع فريقه في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 67، وفيما كان الوحدة يحاول تعديل النتيجة، للخروج من المباراة بنقطة على الأقل، عاد البرازيلي مرة أخرى وسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 87، أعلن بعده حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز النصر 3-1.

ويحل النصر ضيفاً على الاتحاد المحترف به أحمد حجازي الإثنين، ضمن مباريات الجولة 15 في ختام الدور الأول من المسابقة، فيما يستضيف الوحدة نظيره الشباب، في ذات اليوم والجولة.