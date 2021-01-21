تصفيات كأس افريقيا أقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يلاقي نظيره الليبي..التوقيت والنقل التلفزي

يلاقي المنتخب التونسي ، اليوم الخميس ، نظيره الليبي ، لحساب تصفيات كأس أمم افريقيا لأقل من 17 سنة.

المباراة تدور بداية من الساعة 14:30 وستكون منقولة على الوطنية الأولى.

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