بواليا رايح جاى.. موسيمانى يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة المقاولون العرب

استقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب اليوم فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .

ويدخل الأهلى مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل استعادة الانتصارات مرة أخرى بعد التعثر الأخيرة أمام البنك الأهلى، وفقد نقطتين مهمين فى سباق الدوري بعد خروج المباراة بالتعادل السلبي بينهما، وهو ما أدى إلى تقهقر الأحمر للمركز الثانى برصيد 17 نقطة خلف الزمالك المتصدر بفارق نقطتين.

واستقر موسيمانى على تشكيل المارد الأحمر فى مباراة اليوم والذى من المقرر أن يتكون من :

حراسة المرمى : على لطفى

خط الدفاع : محمد هانى وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول .

خط الوسط : حمدى فتحى أو " عمرو السولية " وأليو ديانج ومجدى قفشة .

خط الهجوم : حسين الشحات ومحمود كهربا ووالتر بواليا أو " محمد شريف " .

ويفاضل موسيمانى بين المهاجمين والتر بواليا ومحمد شريف لاختيار أحدهما فى قيادة هجوم الفريق اليوم أمام المقاولون العرب .