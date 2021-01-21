بمشاركة الأهلي.. قرار جديد من الفيفا بشأن تذاكر مونديال الأندية في قطر

وذكر الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي، أنه تم تمديد بيع تذكر بطولة كأس العالم للأندية لحاملي بطاقات Visa، والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم الساعة 12 ظهرا بتوقيت الدوحة.
وأضاف بيان الفيفا، أنه بإمكان الجماهير حجز تذاكر بطولة مونديال الأندية حتى الثانية عشرة ظهرًا من يوم 24 يناير القادم.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أجرى قرعة كأس العالم للأندية في العاصمة السويسرية زيورخ، الثلاثاء الماضي، والتي أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.
وتقام بطولة مونديال الأندية في الفترة من 4 فبراير حتى يوم 11 من الشهر ذاته.
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