بعد نكستي السوبر والكأس.. زيدان يعلق على مستقبله مع ريال مدريد

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن مستقبله مع الملكي، بعد العروض المخيبة التي قدمها الفريق مؤخرًا.

وودع فريق ريال مدريد كأس السوبر الإسباني الأسبوع الماضي، بعد الهزيمة أمام أتلتيك بلباو 3 - 3، في الدور نصف النهائي، كما ودع كأس ملك إسبانيا من دور الـ 32، بعد الهزيمة أمام الكويانو الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة، بنتيجة 2 -1.

وقال زيدان في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا الإسبانية":" الناس تبدأ في الحديث عندما نخسر، لكن أيا كان ما سيحدث بشأن مستقبلي مع ريال مدريد أنا هادئ.

وعن الهزيمة الموجعة أمام ألكويانو، قال زيدان:" اتحمل مسؤولية الخسارة، كان علينا استغلال الفرص التي جاءت لنا طوال المباراة، ولكن هذه هي كرة القدم، والهزيمة أمام ألكويانو ليس أمرا مخجلا".

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس بعد غدا السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ 41 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفًا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.