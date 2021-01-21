نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الرابعة عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت أمس الأربعاء، منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وابتعد فريق الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره التعاون بهدفين نظيفين.

وارتقى النصر إلى المركز السابع، بعد فوزه على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تخطى ضمك نظيره الباطن بهدفين دون رد.

ويتواجد في المركز الثاني فريق الشباب المركز برصيد 26 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الرابعة عشر:-

1- الهلال: 29 نقاط

2- الشباب: 26 نقاط

3- الأهلي : 26 نقاط

4- الاتحاد : 24 نقاط

5- التعاون: 21 نقاط

6- الاتفاق: 21 نقاط

7- النصر: 20 نقاط

8- الوحدة: 20 نقاط

9- أبها: 20 نقاط

10- القادسية: 19 نقاط

11- الفتح : 18 نقاط

12- الفيصلي: 15 نقاط

13- الباطن: 13 نقاط

14- الرائد: 13 نقاط

15- ضمك: 12 نقاط

16 – العين: 10 نقاط