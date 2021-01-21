نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، اليوم الخميس 21 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب وي أهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وستقام المباراة بين الأهلي والمقاولون العرب في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه المقاولون العرب، حيث جاءت تشكيلة المارد الأحمر المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: آليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، والتر بواليا.