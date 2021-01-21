نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والمقاولون اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتل محمود عبد المنعم كهربا حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 أهداف عقب مرور 8 جولات من المسابقة. يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره المقاولون العرب اليوم الخميس 21 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز: 1- محمود كهربا 4 أهداف 2- رمضان صبحي 4 أهداف 3-حسام حسن 4 أهداف 4- أحمد سمير 4 أهداف. 5- يوسف أوباما 3 أهداف 6- محمد شريف 3 أهداف 7- وليد سليمان 3 أهداف 8- والتر بواليا 3 أهداف. 9- إمام عاشور 3 أهداف. 10- عمر كمال 3 أهداف