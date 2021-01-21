نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة جديدة ... الصفقة الذهبية تبتعد عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي اقترب من تجديد عقده مع النيراتزوري.

وأفاد موقع فوتبول إيطاليا بأن بيتو ياك وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز اجتمع مع مديري إنتر ميلان في مقر النادي الإيطالي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان ينتهي في يونيو 2023 لكن النادي الإيطالي يرغب في ربط النجم الأرجنتيني بعقد جديد حتى صيف 2025 لمنع انتقاله إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وقال بيتو ياك في تصريحات أثناء رحيله عن النادي:"هذا الاجتماع خططنا له من قبل ولم نستطع إقامته بسبب أزمة فيروس كورونا لذلك كان علينا إعادة جدولته في موعد آخر".

وأضاف:"أؤكد لكم أن لاوتارو مارتينيز سعيد في إنتر ميلان".

وعما إذا كان هناك مفاوضات لإزالة أو تغيير قيمة الشرط الجزائي البالغ 110 ملايين يورو، اختتم بيتو ياك تصريحاته قائلاً :"لم نتحدث عن ذلك".