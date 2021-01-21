نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والمقاولون اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره المقاولون العرب اليوم الخميس 21 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. ويحتل فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها الفارس الأبيض حتى الآن. وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز: 1- الزمالك 19 نقطة 2- الأهلي 17 نقطة. 3- الجونة 15 نقطة. 4- بيراميدز 12 نقطة. 5- المصري 10 نقاط. 6- إنبي 10 نقاط. 7- مصر المقاصة 10 نقاط. 8- سيراميكا كليوباترا 8 نقاط. 9- البنك الأهلي 8 نقاط. 10- سموحة 8 نقاط. 11- الاتحاد السكندري 8 نقاط. 12- غزل المحلة 7 نقاط. 13- أسوان 7 نقاط. 14- الإسماعيلي 6 نقاط. 15- وادي دجلة 6 نقاط. 16- الإنتاج الحربي 5 نقاط. 17- المقاولون العرب 4 نقاط. 18- طلائع الجيش 4 نقاط.