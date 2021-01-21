‎أروابارينا يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة

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أحمد جودة - القاهرة - ‎أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة سموحة في الدوري الممتاز.

‎ويحل بيراميدز نظيره سموحة في لقاء الجولة التاسعة للدوري الممتاز، على استاد الإسكندرية الرياضي في الثانية والنصف ظهر الجمعة.

‎وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

‎حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

‎خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي

‎خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة -محمود صابر - إبراهيم عادل

‎خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس